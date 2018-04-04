В Латвии возмущены использованием материалов агентства Sputnik в государственных СМИ

РИГА, 4 апреля. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии считает недопустимым использование в общественных средствах массовой информации, финансируемых государством, материалов российского агентства Sputnik. С таким заявлением в среду выступило это ведомство, регулирующее деятельность телеканалов и радиостанций в республике.

Согласно данным регулятора, с 1 января 2017 года по 14 марта 2018 года на едином новостном портале общественных СМИ Латвии предлагаемые различными источниками фотографии Sputnik использовались 393 раза. Кроме того, фотографии этого российского агентства регулярно использовались на страницах Латвийского телевидения и Латвийского радио в соцсетях.

В связи с этим НСЭСМИ констатировал, что латвийские общественные СМИ повседневно расходуют деньги общественного заказа на покупку материалов Sputnik. "Трата денег латвийских налогоплательщиков на укрепление Sputnik и популяризацию его бренда не в интересах латвийского общества", - утверждал заместитель председателя ведомства Иварс Аболиньш.

"Совет считает, что дальнейшее использование содержания Sputnik в общественных СМИ недопустимо. Уважая принцип редакционной независимости, НСЭСМИ считает необходимым оценивать использование достоверных источников информации при создании содержания в соответствии с целями общественных СМИ и стандартами качественной журналистики", - указывает регулятор.

В августе 2015 года Регистр предприятий Латвии отказал МИА "Россия сегодня" в регистрации представительства своего проекта Sputnik в этой стране под предлогом того, что целью этого СМИ является распространение "информации, отражающей интересы внешней политики РФ". Несмотря на запрет в регистрации, интернет-ресурс Sputnik в феврале 2016 года все же начал свою работу в Латвии, но в конце марта по просьбе МИД страны его деятельность под доменом "lv" была приостановлена. Позже он возобновил работу под доменом "com".