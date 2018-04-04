Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Священнослужитель, спевший песню "Мурка" в трапезной московского храма, должен отправиться в Тираспольскую епархию под наблюдение архиерея, сообщил в среду пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее в интернете был выложен видеоролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет "Мурку". Ранее сообщалось, что событие произошло в трапезной московского храма иконы Божьей Матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово.

"Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея", - заявил он.

Пресс-секретарь патриарха отметил, что о случившемся проинформирован предстоятель Русской церкви и правящий епископ Москвы.

Ранее Волков назвал поступок священнослужителя "за гранью возможного и допустимого".