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Спевшего "Мурку" в столичном храме священника отправят в Тирасполь под надзор архиерея

Общество
4 апреля, 17:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков отметил, что поступок священника находится "за гранью возможного и допустимого"

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Священнослужитель, спевший песню "Мурка" в трапезной московского храма, должен отправиться в Тираспольскую епархию под наблюдение архиерея, сообщил в среду пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

Ранее в интернете был выложен видеоролик, на котором священник в церковном облачении во время трапезы поет "Мурку". Ранее сообщалось, что событие произошло в трапезной московского храма иконы Божьей Матери "Троеручица" в районе Орехово-Борисово.

"Священнику указано сегодня покинуть пределы Московской епархии и отбыть в Тираспольскую епархию, клириком которой он является, под архипастырское наблюдение правящего архиерея", - заявил он.

Пресс-секретарь патриарха отметил, что о случившемся проинформирован предстоятель Русской церкви и правящий епископ Москвы.

Ранее Волков назвал поступок священнослужителя "за гранью возможного и допустимого".

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