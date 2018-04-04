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Глава комитета Госдумы считает избыточным парламентское расследование трагедии в Кемерове

Общество
4 апреля, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

По мнению Василия Пискарева, компетентные органы активно проводят следственные действия и сомневаться в качестве их работы нет повода

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Парламентское расследование трагедии в Кемерово, на проведении которого ранее настаивали депутаты Госдумы от фракции КПРФ, не имеет смысла, поскольку нет поводов сомневаться в качестве проведения основного расследования компетентными ведомствами. Такое мнение высказал в среду журналистам глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев по итогам заседания рабочей группы по разработке предложений в сфере обеспечения безопасности в местах массового скопления людей.

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Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

Ранее депутаты КПРФ предложили создать парламентскую комиссию по расследованию трагедии, произошедшей 25 марта в Кемерове. По словам первого замруководителя фракции Николая Коломейцева, "необходимо создание парламентской комиссии, которая бы всесторонне изучила произошедшее с точки зрения фактологии, несовершенства законов и виновности должностных лиц", и в этой ситуации коммунисты считают необходимым провести "именно парламентское расследование".

"Я думаю, что эта инициатива не совсем правильная, поскольку подменять расследование, которое проводится сегодня эффективно, не стоит", - сказал Пискарев.

По мнению депутата, если бы следствие не принимало необходимых мер, то можно было бы поднять этот вопрос. "Но сегодня нет никаких оснований полагать, что следствие по делу не продвигается. Наоборот, мы видим большую активность", - добавил он, напомнив, что по делу работает большая следственная группа, в которую входят более 100 человек.

"Оснований для создания параллельного расследования не имеется", - заключил Пискарев.

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят семь человек, их арестовали до 25 мая.

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Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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