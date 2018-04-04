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Мировой чемпионат фейерверков в 2018 году пройдет в Калининграде

Общество
4 апреля, 18:14 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 4, апреля. /ТАСС

Мероприятие состоится в сентябре

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КАЛИНИНГРАД, 4 апреля. /ТАСС/. Мировой чемпионат фейерверков, два года подряд проходивший в курортном Зеленоградске на российском побережье Балтийского моря, в этом году состоится в Калининграде. Об этом сообщили ТАСС в центре фейерверков "Хан", который является организатором шоу.

"Мировой чемпионат фейерверков, намеченный на сентябрь 2018 года, меняет не только "прописку" с приморского Зеленоградска на Калининград, но и в некоторой степени свой формат", - сказала менеджер центра Анастасия Пономаренко.

По ее словам, переезд чемпионата в Калининград, на площадку перед новым футбольным стадионом, построенном на острове Октябрьский для предстоящего чемпионата мира по футболу, решит многие проблемы транспортной доступности, и позволит привлечь больше зрителей.

Как и на предыдущих двух чемпионатах участниками состязаний пиротехников станут восемь зарубежных команд, а также сборная центра "Хан", представляющего Россию. Известно, что готовы приехать в Калининград коллективы из Канады, Индии, США, Литвы, Швейцарии, Румынии, Великобритании и Китая. По три команды, а не по две, как было на предыдущих чемпионатах, будут демонстрировать свое искусство 8, 15 и 22 сентября.

Также планируется с этого года сделать вход на специальную площадку чемпионата платным. Как пояснила Пономаренко, это связано с организацией "концертов с участием известных и популярных российских, и, не исключено, зарубежных артистов, которые будут предварять пиротехнические шоу". Стоимость билетов "будет доступной для зрителей, не более, чем плата за киносеанс".

В 2016 году пиромузыкальное шоу на первом чемпионате фейерверков в Зеленоградске на берегу Балтийского моря посетили за четыре дня порядка 150 тыс. человек, а в 2017 года - за пять дней более 200 тыс. По оценкам Российской пиротехнической ассоциации, чемпионат является одним из самых масштабных, проводимых в РФ.

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