Мэр Москвы навестил пострадавших во время пожара в ТЦ "Персей для детей"

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где навестил пострадавших во время пожара в торговом центре "Персей для детей", передает корреспондент ТАСС с места событий.

Глава столичной администрации навестил сотрудника МЧС по имени Александр, который пострадал во время работы в торговом центре. Спасатель рассказал, что чувствует себя хорошо.

"Вы отсекали огонь, вы молодцы и очень здорово сработали. И ваши коллеги приехали в течение трех минут. Я думаю, все нормально будет [у вас со здоровьем]. Спасибо за героизм, успехов и выздоравливайте", - сказал Собянин.

В результате пожара в ТЦ "Персей для детей" на Малой Семеновской улице погиб один человек, шесть пожарных пострадали при тушении.

По данным департамента здравоохранения Москвы, состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Никто из посетителей торгового центра не пострадал.

Глава НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Сергей Петриков, в свою очередь, отметил, что состояние пострадавших тяжелое, но стабильное. "Состояние пострадавших достаточно тяжелое, но стабильное. Есть ожог дыхательных путей. [С ожогами] поступили трое мужчин", - сказал Петриков.