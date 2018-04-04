Пассажиры столичного метро забывали в 2018 году фотоаппарат, гитару и коляску

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Пассажиры в первом квартале 2018 года забыли в столичном метро более 1700 предметов, среди которых аквадистиллятор, фотоаппарат, гитара и коляска. Об этом в среду сообщает пресс-служба Московского метрополитена.

"За первый квартал 2018 года пассажиры столичного метро забыли на станциях и в поездах более 1700 предметов. Свыше 950 вещей уже возвращены владельцам. Среди самых необычных предметов, забытых пассажирами в метро в марте: аквадистиллятор, фотоаппарат, гитара, коляска и велосипед", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что чаще всего москвичи и гости столицы оставляют в метро электронные гаджеты, зарядные устройства, различные пластиковые карточки.

"Сотрудники Московского метрополитена ежедневно составляют в среднем около 20 актов о вещах, забытых в вагонах, на платформах и в переходах. Оставленные в транспорте предметы передают на склад забытых вещей на станции "Котельники", где они хранятся в течение полугода со дня регистрации", - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

Как правило, забытые предметы поступают со станций на склад в течение двух дней. Именные документы (паспорт, военный билет, удостоверение личности, диплом, свидетельство, справка, полис) на склад не принимаются. Они передаются в УВД на Московском метрополитене. В марте сотрудники метрополитена передали в полицию 11 таких документов.