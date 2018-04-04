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На параде ретро-транспорта в Петербурге представят автобус со стеклянной крышей

Общество
4 апреля, 18:31 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Мероприятие пройдет 26 мая

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Выпущенный более полувека назад автобус Setra S6 со стеклянной крышей примет участие в ежегодном параде ретро-транспорта, который состоится 26 мая и будет приурочен к Дню основания Санкт-Петербурга, сообщила в среду сообщила пресс-служба организатора акции, ГУП "Пассажиравтотранс".

"Свою технику представят коллекционеры и музеи транспортных компаний из Петербурга и других городов России, а также Эстонии, Финляндии и других стран. Из Будапешта в Петербург приедет оригинальный автобус Икарус-55, выпущенный в 1970 году. Без сомнения, вызовет интерес... автобус Setra S6 1962 года с частично стеклянной крышей. Среди премьер этого года - передвижная ТВ-станция ЛиАЗ-5932 "Магнолия", которая использовалась для трансляции Олимпиады-80", - говорится в сообщении.

Парад ретро-транспорта пройдет в Санкт-Петербурге в четвертый раз. Как обещают организаторы, в честь 315-летия со дня основания города мероприятие будет объединено с фестивалем "Мотостолица", так что с колоннами общественного транспорта по центру города проедут мотоциклисты. В 2017 году в параде ретро-транспорта участвовало 145 автораритетов.

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