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Большинство жалоб в ОП на нарушения обращения с отходами поступило из Московского региона

Общество
4 апреля, 19:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

На втором месте по количеству звонков, связанных с экологическими проблемами, находится Татарстан

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Наибольшее количество жалоб на неприятные запахи от объектов по обращению с отходами, вырубку леса для увеличения существующих свалок, увеличение потока мусоровозов на объекты и другие экологические проблемы поступают на горячую линию Общественной палаты (ОП) РФ из Московской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале ОП в среду.

"Больше всего сообщений поступило от жителей города Москвы и Московской области на планы строительства мусоросжигательных заводов. Так, жители Волоколамского района Московской области жалуются на полигон ТБО "Ядрово", - сказано в сообщении без уточнения количества поступивших обращений.

Как отмечает пресс-служба ОП, на втором месте по количеству звонков находится Татарстан. "131 жалоба связана с планируемым строительством мусоросжигательного завода вблизи поселка Осиново", - говорится в релизе.

"За две недели работы горячей линии ОП РФ по учету мнения граждан при строительстве объектов, используемых для переработки отходов, поступило 2436 сообщений", - отмечается в сообщении.

Ситуация вокруг волоколамского полигона получила широкий резонанс после того, как 21 марта 77 школьников обратились к медикам из-за плохого самочувствия. Родители связывали появившиеся симптомы с очередным выбросом свалочного газа с "Ядрова", однако позднее анализы не подтвердили эту версию. Жители провели несколько стихийных и согласованных акций за закрытие свалки в феврале-апреле 2018 года.

"Ядрово" делится на две части (карты): старую и новую. Старую предстоит закрыть для приема отходов 13-14 апреля, ее накроют многослойным "саркофагом" из чистых грунтов и полимерной пленки, прикроют плодородным слоем земли и высадят на ней траву. Новая карта была подготовлена по всем современным требованиями и начнет принимать по 600 тыс. тонн мусора в год с 14 апреля этого года.

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