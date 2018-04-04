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Эксперт: фестиваль "Меридиан надежды" помогает привлечь внимание к проблемам Арктики

Общество
4 апреля, 19:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 4, апреля. /ТАСС

Экологический фестиваль проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 апреля. /ТАСС/. Экологический кинофестиваль "Меридиан надежды", который в восьмой раз пройдет в Санкт-Петербурге с 9 по 13 апреля, помогает привлечь внимание к экологическим проблемам арктических регионов России. Об этом рассказала ТАСС директор фестиваля, член Союза кинематографистов РФ Наталья Уложенко.

"На наш фестиваль в 2011 году пришел фильм "Архипелаг ржавых бочек". <...> Там [на острове Земля Александры] белые медведи гуляют вокруг заброшенных зданий, больше всего там бочек ржавых, которые на этом острове валяются. <...> Люди выехали на острова собирать бочки, то есть волонтеры, были бизнесмены, директора заводов, грузили бочки на морские суда и они оттуда вывозятся", - сказала собеседница агентства.

С каждым годом внимание к проблемам Арктики возрастает. В 2010 году президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку на Землю Франца-Иосифа, по итогам которой поручил организовать масштабную "генеральную уборку" в Арктике. В 2017 году глава государства лично проверил ход выполнения работ. Как сообщил ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов, на сегодняшний день с Земли Франца-Иосифа и северной части Новой Земли вывезено более 50 тыс. тонн отходов, проведена техническая рекультивация около 400 га.

Как пояснила ТАСС помощник начальника департамента Росприроднадзора по СЗФО Гульнара Гудулова, только в 2017 году Минприроды выделило более 1 млрд рублей на ликвидацию накопленного экологического вреда в земле Франца Иосифа.

Об экологическом фестивале "Меридиан надежды"

Всероссийский экологический кинофестиваль "Меридиан надежды" проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга. Он был учрежден в 2011 году Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и Союзом кинематографистов Санкт-Петербурга.

Конкурсные просмотры будут проходить ежедневно в Малом зале Дома кино. В конкурсную программу фестиваля вошли фильмы о дикой природе, национальных парках и заповедниках, центрах по спасению бездомных животных, редких видах, находящихся под угрозой исчезновения. Также у зрителей будет уникальная возможность посмотреть фильм "Тигры и люди", режиссером которого стал известный российский политический деятель Сергей Ястрежембский, который провел собственное расследование о браконьерстве на амурского тигра.

Победители конкурсного просмотра будут определены в девяти номинациях профессиональным кинематографическим жюри, в состав которого вошли режиссеры и звукорежиссеры, операторы, мультипликаторы. Отдельных наград будут удостоены фильмы за лучшее отражение экологических проблем в кино. Победителей определят жюри и зрители.

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