Супруг Елизаветы II успешно перенес операцию на тазобедренном суставе

ЛОНДОН, 4 апреля. /ТАСС/. Супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филип успешно перенес операцию на тазобедренном суставе, которая ему была сделана в среду. Об этом говорится в сообщении Букингемского дворца.

"Герцог Эдинбургский перенес успешную операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. На этой стадии его состояние развивается удовлетворительным образом", - отмечается в заявлении дворца.

В канцелярии монарха также проинформировали, что "его королевское высочество, скорее всего, останется в больнице в течении нескольких дней", и что Филип "чувствует себя комфортно и находится в хорошем расположении духа". Операция была сделана в больнице имени короля Эдуарда VII в лондонском районе Марилебон.

10 июня принцу герцогу Эдинбургскому исполнится 97 лет. За минувшие почти семь десятилетий он принял участие в 22,2 тыс. мероприятий, произнес 5496 речей, был патроном или членом 785 организаций. Принц Филип летом прошлого года официально завершил исполнение общественных обязанностей в качестве представителя монаршего дома, но уже после этого нередко сопровождал 91-летнюю королеву на различных общественных мероприятиях. Правда, 29 марта он вынужден был отказаться по состоянию здоровья от посещения церковной службы Великого четверга в Часовне Святого Георгия, расположенной на территории Виндзорского замка.