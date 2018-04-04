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AP: премия имени Кинга вручена охотнику за нацистами и юристу, защищающему права бедных

Общество
4 апреля, 20:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, апреля. /ТАСС

Премии вручила дочь Мартина Лютера Кинга - Бернис Кинг

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НЬЮ-ЙОРК, 4 апреля. /ТАСС/. Премия имени Мартина Лютера Кинга за ненасильственные действия во имя мира вручена в среду в Атланте (штат Джорджия). Как сообщило информационное агентство Associated Press, лауреатами стали юрист Бенджамин Ференц, занимавшийся поиском и уголовным преследованием нацистских военных преступников, а также юрист Брайан Стивенсон, организатор общественного "Движения за равную справедливость для бедных" в Монтгомери (штат Алабама).

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Вручая премию, дочь Мартина Лютера Кинга - Бернис Кинг - подчеркнула, что ненасильственные акции - это важная часть политического наследия Мартина Лютера Кинга.

Премия была учреждена в 1973 году Центром имени Мартина Лютера Кинга за действия, способствующие укреплению социальной справедливости и гражданских свобод. Она вручается в годовщину убийства Кинга - одного из самых известных в США борцов за гражданские права. 50 лет назад, 4 апреля 1968 года, он был застрелен в Мемфисе (штат Теннесси) преступником-рецидивистом Джеймсом Эрлом Рэем. Убийцу приговорили к 99 годам тюрьмы и он скончался в заключении в 1998 году. Многие эксперты пытались доказать, что убийство было результатом заговора, однако документальных подтверждений эти теории так и не получили.

Кинг, который в 1964 году был удостоен Нобелевской премии мира за вклад в движение ненасильственного сопротивления расовому угнетению, был первым темнокожим американцем, в честь которого установлен бюст в Большой ротонде Капитолия в Вашингтоне.

В 1983 году в США был установлен праздник - День Мартина Лютера Кинга, приуроченный ко дню его рождения 15 января. Его отмечают ежегодно в третий понедельник января. В США в этот день, как правило, проходят памятные мероприятия, в том числе церковные службы, марши, выступления политиков и общественных деятелей, посвященные социальным проблемам, а также защите прав расовых и этнических меньшинств.

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