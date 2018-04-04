Около 3,5 тыс. боевиков покинули Думу с начала активной фазы операции по их выводу

ТАСС, 4 апреля. Около 3,5 тысяч боевиков и членов их семей воспользовались гуманитарным коридором в районе населенного пункта Эль-Вафидин с начала активной фазы операции по их выводу из города Дума в Сирии. Об этом в среду сообщили в Минобороны РФ.

"С начала активной фазы операции по выводу экстремистов из города Дума, гуманитарным коридором в районе населенного пункта Эль-Вафидин воспользовалось 3 480 боевиков и членов их семей. Всего с 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 32 710 человек", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки через гуманитарный коридор вышло более 1,2 тыс. боевиков и членов их семей, все они перевезены на север провинции Алеппо. В военном ведомстве уточнили, что всего с начала действия гуманитарных пауз из Восточной Гуты выведено 156 620 человек.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирии. Российские военные доставили жителям населенного пункта Кфер-Аккар в провинции Алеппо свежий хлеб общим весом одна тонна, а в населенном пункте Хама пациентам детской психиатрической больницы специалисты российского Центра выдали одежду. Кроме того, жителям населенной пункта Хшам провинции Дейр-эз-Зор доставлена питьевая вода. За сутки медицинская помощь оказана 79 сирийцам, в том числе 47 детям.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 200 человек, в провинции Дейр-эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) - 460 человек", - также сообщили в военном ведомстве.