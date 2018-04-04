Cambridge Analytica могла собрать данные более 87 млн пользователей Facebook

ТАСС, 4 апреля. Руководство компании Facebook полагает, что компания Cambridge Analytica могла собрать личные данные до 87 млн пользователей социально сети, а не 50 млн, как полагалось ранее. Об этом сообщается в опубликованном в среду заявлении технического директора Facebook Майка Шрепфера.

"Мы полагаем, личные данные до 87 млн человек с Facebook, преимущественно в США, могли быть ненадлежащим образом переданы Cambridge Analytica", - говорится в сообщении.

Facebook оказалась в центре скандала после того, как газета The New York Times сообщила, что британской фирме Cambridge Analytica удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети Facebook, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы для потенциального влияния на их голоса.

21 марта глава компании Марк Цукерберг принес извинения за происшедшее в эфире телеканала CNN. Он обещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек личных данных пользователей. Кроме того, глава Facebook тогда заявил, что согласен ответить на вопросы членов Конгресса США на слушаниях по данному вопросу.