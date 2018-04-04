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Племяннице Сергея Скрипаля предложили помощь от вдовы Александра Литвиненко

Общество
4 апреля, 22:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, апреля. /ТАСС

Сообщение Марины Литвиненко передали Виктории Скрипаль через корпорацию "Би-би-си"

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МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Племянница отравленного 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, Виктория Скрипаль, рассказала, что Марина Литвиненко - вдова умершего в Лондоне в 2006 году бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко - выразила готовность ей помочь. Об этом Виктория Скрипаль заявила в эфире Первого канала в среду, отметив, что сообщение от Марины Литвиненко ей передали через британскую телерадиовещательную корпорацию "Би-би-си".

"На третий день после всего случившегося "Би-би-си" мне написали, что Марина Литвиненко согласна мне всячески помогать, что она понимает мое состояние, что она в нем была. Мне дали ее номер телефона в Англии, мне дали номер телефона ее адвокатов в Англии. И сказали, что, если я приеду в Англию, я напрямую могу к ней обратиться, и она мне окажет всяческую помощь, всяческую поддержку", - заявила Виктория Скрипаль.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

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