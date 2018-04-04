Эксперты: введение курортного сбора требует адаптации налоговой системы и законодательства

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Проработка механизма учета и взыскания поступлений от курортного сбора, обеспечение безопасности персональных данных, а также унификация документов необходимы для эффективного внедрения курортного сбора. К таким выводам пришли эксперты по итогам совещания, которое прошло в среду в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа.

"У нас ровно через месяц начнется практическая реализация 214-ФЗ о проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. <…> Мы должны сегодня проанализировать, какие подводные камни мы еще видим по всем аспектам. <…> Первая тема - это как учитывать поступления для бизнеса. Второй вопрос - бизнес будет делать отчет, сколько к нему туристов приехало, сколько он денег собрал, и это вопрос обеспечения сохранения персональных данных и, с другой стороны, получения объективной статистики", - сказал глава Минкавказа Лев Кузнецов.

Одной из главных тем, которые обсуждались в ходе совещания, был механизм взыскания курортного сбора.

Глава Алтайского края Александр Карлин пояснил, что в случае неуплаты сбора региональным законом установлена административная ответственность и для неплательщика, и для оператора. Он отметил, что полномочиями по работе с физическими лицами наделены муниципалитеты. Все эти инструменты предусматриваются региональным законодательством.

При этом в процессе реализации эксперимента по введению курортного сбора должны отработать варианты воздействия на оператора с целью удержания поступлений. По итогам совещания Кузнецов поручил проработать эти варианты в короткие сроки.

Еще одной темой, которая обсуждалась в ходе совещания, стали отчетные документы, которые должен принимать оператор курортного сбора при взимании платежа. Стороны обсудили возможность включить графу от платеже по курортному сбору в бланк строгой отчетности гостиниц. Планируется, что этот вопрос проработают в ближайшее время.

Комиссия банков, чеки и защита персональных данных

Другой важной темой стали комиссии, которые могут взиматься банками за переводы средств от оператора в муниципальные бюджеты. Как отметила замглавы управления развития и регулирования национальной платежной системы департамента национальной платежной системы Центрального Банка РФ Елена Руднева, кредитные организации не имеют права взимать комиссию с налоговых платежей, однако курортный сбор "как плата за пользование инфраструктурой не входит в понятие сбора налогового". В этом случае банки могут взимать комиссию в размере, установленном договором.

Кузнецов предложил провести переговоры с такими государственными банками, как Сбербанк, ВТБ и Россельхозбанк, по поводу беспроцентного перевода средств, поступающих от курортного сбора. Он также поручил проработать возможность внести изменения в закон о курортном сборе для того, "чтобы предусмотреть, что такая плата, перечисляемая от оператора в бюджет, не облагается [комиссией]".

В ходе совещания стороны также обсудили вопрос защиты персональных данных. "Это касается, по большей степени, категории льготников, которые должны подтверждать определенными документами тот факт, что они льготники… Мне на глаза попалось письмо также Краснодарского края, где, в принципе, транслируются ровно те же проблемы и опасения, что предприятия курортной сферы могут попасть под ответственность с точки зрения закона о защите персональных данных", - отметил начальник управления Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу Юрий Захаров.

Главный специалист-эксперт департамента развития высоких технологий Минкомсвязи Айсалу Бадягина пояснила, что существует ряд исключений, когда "оператор вправе получить персональные данные не от субъекта, а от оператора". Она отметила, что при этом "порядок осуществления и контроля передачи персональных данных" должен приниматься на уровне субъекта. Кроме того, на уровне субъекта должен быть закреплен порядок, в соответствии с которым операторы сбора осуществляют учет плательщиков.

Кузнецов попросил Минкомсвязь РФ направить такое разъяснение в регионы, которым в кратчайшие сроки рекомендовано внести в законодательство необходимые нормы.

Еще одним вопросом, которые обсуждался в ходе совещания, стал учет поступлений от сбора для бизнеса. По словам главы Алтайского края Александра Карлина, эти поступления не должны учитываться в доходе гостиниц и подлежать налогообложению. Он отметил, что "это лишь дополнение реестра неналоговых платежей, которое может дать казначейство в виде соответствующего разъяснения, указания своим структурам".

Заместитель руководителя Федеральной Налоговой Службы Дмитрий Сатин поддержал Карлина и сообщил, что разъяснение по этому вопросу будет разработано УФНС и направлено участникам эксперимента.

О сборе

В июле 2017 года Государственная дума приняла закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В соответствии с постановлением федерального правительства ответственным за проведение эксперимента будет Министерство РФ по делам Северного Кавказа.