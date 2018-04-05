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Всероссийские проверочные работы по химии напишут в 15 тыс. школ

Общество
5 апреля, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

На выполнение 15 заданий отведено 1,5 часа

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Всероссийскую проверочную работу (ВПР) по химии напишут в четверг в более чем 15 тыс. школ, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Всероссийскую проверочную работу по химии напишут 5 апреля учащиеся 11-х классов из всех регионов России в более чем 15 тыс. школ", - сообщили в пресс-службе. ВПР по химии проводится по решению школы, она предназначена для выпускников, которые не выбрали этот предмет для сдачи ЕГЭ.

"Проверочная работа по химии включает 15 заданий различных уровней сложности. На выполнение всей работы отведено 1,5 часа. Выпускники, принимающие участие в написании ВПР по химии, должны продемонстрировать базовый уровень знания предмета: составить уравнение химической реакции, смоделировать химический эксперимент на основании его описания, объяснить обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строением", - указали в Рособрнадзоре.

Всероссийские проверочные работы - итоговые контрольные работы, организованные по отдельным учебным предметам для оценки уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов. Их организация предусматривает единое расписание, использование единых текстов заданий и единых критериев оценивания.

ВПР не являются аналогом государственной итоговой аттестации. Они проводятся на региональном или школьном уровне. Результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, регионов и в целом по стране, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися.

Итоги ВПР не влияют на получение аттестата и перевод в следующий класс. Рособрнадзор не рекомендует образовательным организациям использовать результаты ВПР для выставления годовых отметок обучающимся. В марте-мае 2018 года ВПР проводятся для учеников 4-х, 5-х, 6-х и 11-х классов.

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