С российскими школьниками проведут открытый урок об искусственном интеллекте

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ совместно с порталом "Проектория" в четверг проведет пятый открытый урок для российских школьников "Искусственный интеллект: помощник или конкурент?". В ходе лекции ученики смогут узнать о том, какое место займет искусственный интеллект в жизни людей, говорится в сообщении портала.

Онлайн-трансляцию открытого урока можно посмотреть на портале "Проектория", а также в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте"и "Одноклассники". Трансляция открытого урока пройдет из Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС". Модератором выступит руководитель Центра, промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков. Поможет Пирожкову робот, предоставленный "Роботостанцией".

"Каждый день мы видим все новые применения нейронных сетей. Чтобы помогать человечеству, машины должны учиться еще быстрее. Человек, который умеет учить машину - важная профессия будущего", - считает сооснователь робота- рекрутера Веры Владимир Свешников, который выступит в качестве лектора на открытом уроке.

Кроме него участие в открытом уроке примут директор по стратегическому маркетингу компании "Яндекс" Андрей Себрант, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, директор по росту и исследованиям "ВКонтакте" Андрей Законов.

Российские школьники смогут задать лекторам интересующие их вопросы с помощью социальных сетей. Там же школьники смогут поделиться мнением о том, какие компетенции востребованы в эпоху искусственного интеллекта и пройти образовательный тест.

По данным портала "Проектория", предыдущие всероссийские уроки набрали 12 млн просмотров.