Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

С российскими школьниками проведут открытый урок об искусственном интеллекте

Общество
5 апреля, 0:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Онлайн-трансляцию лекцию можно посмотреть на портале "Проектория", а также в группах проекта в социальных сетях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ совместно с порталом "Проектория" в четверг проведет пятый открытый урок для российских школьников "Искусственный интеллект: помощник или конкурент?". В ходе лекции ученики смогут узнать о том, какое место займет искусственный интеллект в жизни людей, говорится в сообщении портала.

Онлайн-трансляцию открытого урока можно посмотреть на портале "Проектория", а также в группах проекта в социальных сетях "ВКонтакте"и "Одноклассники". Трансляция открытого урока пройдет из Центра прототипирования высокой сложности "Кинетика" НИТУ "МИСиС". Модератором выступит руководитель Центра, промышленный дизайнер и футуролог Владимир Пирожков. Поможет Пирожкову робот, предоставленный "Роботостанцией".

"Каждый день мы видим все новые применения нейронных сетей. Чтобы помогать человечеству, машины должны учиться еще быстрее. Человек, который умеет учить машину - важная профессия будущего", - считает сооснователь робота- рекрутера Веры Владимир Свешников, который выступит в качестве лектора на открытом уроке.

Кроме него участие в открытом уроке примут директор по стратегическому маркетингу компании "Яндекс" Андрей Себрант, директор по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александр Горный, директор по росту и исследованиям "ВКонтакте" Андрей Законов.

Российские школьники смогут задать лекторам интересующие их вопросы с помощью социальных сетей. Там же школьники смогут поделиться мнением о том, какие компетенции востребованы в эпоху искусственного интеллекта и пройти образовательный тест.

По данным портала "Проектория", предыдущие всероссийские уроки набрали 12 млн просмотров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CNN: спецпрокурор США санкционировал действия в отношении трех российских олигархов
2
В Москве горит ТЦ "Персей для детей"
3
Адвокат: капитан задержанного на Украине сейнера "Норд" доставлен в больницу
4
Россия получила ответы ОЗХО по делу Скрипаля
5
Россия созывает СБ ООН по делу Скрипаля после отказа в ОЗХО
6
ЕС не одобрил заявление России в ОЗХО по инциденту в Солсбери
7
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости