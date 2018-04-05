СМИ: Китай предоставил Сирии через ООН продовольствие на $1 млн

ПЕКИН, 5 апреля. /ТАСС/. Китайское правительство предоставило Сирии через Всемирную продовольственную программу ООН сельхозпродукцию на сумму $1 млн. Об этом сообщило в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на посольство в Дамаске.

"Китай продолжит оказывать гуманитарную помощь Сирии, как за счет двусторонних механизмов взаимодействия, так и через международные организации",- заявил посол КНР в Дамаске Ци Цяньцзинь на церемонии передачи гуманитарного груза.

На предоставленные Пекином средства было закуплено 1,3 тыс. т зеленого горошка, который будет безвозмездно передан сирийцам.

Китай периодически предоставляет помощь Сирии для решения гуманитарных вопросов. С этой целью за последние семь лет Пекин подписал целую серию международных соглашений о поставках продовольствия сирийским беженцам, в том числе со Всемирной организацией здравоохранения, Международным комитетом Красного Креста.

В мае прошлого года председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что КНР присоединится к деятельности по обеспечению сирийской стороны продовольствием, и предложил программу, на реализацию которой в рамках китайской инициативы "Один пояс - один путь" планируется выделить 2 млрд юаней (порядка $300 млн).