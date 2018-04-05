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Численность экологического отряда ВВО для работ на острове Врангеля увеличили на 30%

Общество
5 апреля, 4:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В 2018 году военные впервые будут очищать от мусора районы бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный

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ТАСС, 5 апреля. Численность сводного экологического подразделения Восточного военного округа (ВВО), которое работает на острове Врангеля, увеличена на 30%; в 2018 году военные впервые будут очищать от мусора районы бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. Об этом сообщает в четверг пресс-служба ВВО.

"В Восточном военном округе завершено формирование сводного экологического подразделения, которое в текущем году продолжит работы на острове Врангеля, помимо этого принято решение об увеличении штатной численности отряда на 30%. Специалисты сводного экологического подразделения приступят к выполнению задач в начале июня текущего года и завершат выполнение задач в конце октября", - говорится в сообщении.

Впервые экологический отряд ВВО будет работать в районе бухты Сомнительная и бывшего аэродрома Звездный. Планируется собрать и вывезти судами сторонних организаций около 2,5 тыс. металлических бочек общей массой более 320 тонн. Кроме того, планируется спрессовать около 300 тонн пустых металлических бочек, которые будут вывезены в 2019 году, провести рекультивацию около пяти гектаров земли, очищенной от различного металлического и иного мусора.

В работах будут использоваться бульдозер, краны грузоподъемностью 25 и 40 тонн, ломовозы с краном-манипулятором, самосвалы, гусеничные транспортеры, топливозаправщик для сбора топлива из бочкотары. Также на остров Врангеля доставят два новых пакетировочных пресса для прессования металла ПП-250.

За сезон 2017 года экологический взвод ВВО собрал на острове Врангеля 600 тонн металлолома, в том числе около девяти тыс. старых бочек.

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