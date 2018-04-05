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Число леопардов выросло в нацпарке в Приморье с 70 до 84 взрослых особей

Общество
5 апреля, 4:53 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Константин Васильев

Как отмечают экологи, в первую очередь это произошло благодаря охране как самого хищника, так и копытных, которыми он питается

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /Корреспондент ТАСС Константин Васильев/. По результатам фотомониторинга дальневосточного леопарда за 2017 год, количество редчайших крупных кошек планеты в Приморском крае увеличилось с 70 до 84 взрослых особей, сообщил журналистам в четверг старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда" Глеб Седаш.

"По результатам фотомониторинга мы можем говорить, что на территории национального парка "Земля леопарда" сегодня есть 84 взрослых особи. В первую очередь это произошло благодаря охране как самого леопарда, так и копытных, которыми он питается", - сказал Седаш.

Сейчас основной метод исследования дикой популяции дальневосточного леопарда - фотомониторинг. На территории национального парка действуют около 400 автоматических камер. Работа над проверкой фотоловушек и обработкой данных за 2017 год заняла несколько месяцев. Результаты были неоднократно перепроверены при помощи специальных программ.

"Увеличение числа зафиксированных леопардов объясняется двумя основными факторами: это расширение мониторинговой площади на территории национального парка, а также рост популяции хищника. В 2017 году количество мониторинговых станций было увеличено, но вместе с тем выросло и число кошек, отмеченных на существовавших ранее площадках. В частности, за время учета "сфотографировалось" немало из тех леопардов, которые в предыдущем году были котятами", - рассказал старший научный сотрудник.

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка планеты. Учеты начала 2000-х годов фиксировали в дикой природе около 30 этих хищников. Усилиями экологов и государства в 2012 году для сохранения редкой кошки создали национальный парк "Земля леопарда". Первые годы его существования показали эффективность его работы: в 2015 году в национальном парке зафиксировали уже около 70 дальневосточных леопардов.

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