Офицеры Центра по примирению содействовали освобождению пяти заложников в городе Дума

ВОСТОЧНАЯ ГУТА /Сирия/, 5 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии приняли участие в освобождении из плена пяти заложников, удерживаемых боевиками в городе Дума в Восточной Гуте, сообщил журналистам в четверг начальник ЦПВС генерал Юрий Евтушенко.

"При содействии наших офицеров было освобождено пять заложников, находившихся в плену у боевиков незаконных вооруженных формирований в городе Дума", - сказал он.

По его словам, всего с начала активной фазы операции по выводу экстремистов, гуманитарным коридором в районе населенного пункта Эль-Вафидин воспользовалось около 4 тыс. боевиков и членов их семей. В освобожденные населенные пункты Восточной Гуты продолжают возвращаться мирные жители.

"Правительственные войска Сирии при содействии российского Центра по примирению проводят отчистку жилых районов от взрывоопасных предметов и решают первоочередные задачи по восстановлению разрушенной боевиками инфраструктуры. В населенных пунктах Сакба, Кфар-Батна, Бейт-Сава, Мисраба, Модиара, Хаззе организован подвоз питьевой воды и горячего питания, жителям оказывается необходимая медицинская помощь", - заключил генерал.