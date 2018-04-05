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Университет Арктики разработает программу мобильности для оленеводов России и Норвегии

Общество
5 апреля, 6:14 UTC+3

Первый замминистра образования и науки Якутии Михаил Присяжный заявил, что она будет включать в себя стажировки с выездом в оленьи стада, а также совместные практики

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ЯКУТСК, 5 апреля. /ТАСС/. Университет Арктики разработает программу академической мобильности для студентов учреждений профобразования из России и Норвегии, которые обучаются оленеводству. Соответствующая договоренность достигнута между властями Якутии и Университетом Арктики, рассказал первый заместитель министра образования и науки региона Михаил Присяжный.

"Международный семинар "Оленеводство как основа жизнедеятельности коренных народов Арктики" прошел в селе Иенгра Нерюнгринского района с участием экспертов из России и Норвегии. В его работе принял участие президент Университета Арктики Ларс Куллеруд. Участники встречи обсудили стандарты профессиональной подготовки оленеводов, практический опыт обучения молодежи двух стран. Договорились об учреждении программы мобильности для обмена опытом, студентами и экспертами для обучения профессиональному мастерству на высоком уровне", - рассказал Присяжный.

По его словам, речь идет о внедрении дуальной формы обучения. "Оленеводству нельзя научиться в кабинетах. Поэтому это будут практикоориентированные стажировки с выездом в оленьи стада, а также совместные практики", - отметил он, добавив, что Якутия представлена в международном консорциуме Арктическим колледжем народов Севера из Нижнеколымского района региона.

Он отметил, что россиянам и норвежцам есть чему учиться друг у друга. "В частности, коренные народы Севера России сохранили традиционные знания. Это проявляется в повседневной деятельности, изготовлении орудий труда, культуре. У них это было утеряно. Можно сказать, что они пытаются привить традиционные знания городской молодежи", - сказал он.

У норвежских саамов российские оленеводы могут научиться современным технологиям. "В частности, это использование космических технологий для контроля за миграцией животных, комплексная переработка и использование сырья", - добавил замминистра.

Университет Арктики - сеть вузов, колледжей и НИИ, занимающихся развитием образования и науки о Севере и на Севере. В России действуют два административных офиса Университета Арктики: Исследовательский офис в Архангельске (на базе САФУ), а также Русскоязычный центр информационной поддержки в Якутске (на базе СВФУ).

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