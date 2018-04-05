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Рособрнадзор: школьные медали планируют выдавать с учетом баллов ЕГЭ

Общество
5 апреля, 7:50 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, апреля. /ТАСС

Планируется, что нововведение заработает со следующего учебного года

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© Антон Подгайко/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Школьные медали уже со следующего учебного года планируется выдавать с учетом набранных баллов единого госэкзамена. Об этом заявил в четверг начальник управления оценки качества общего образования Рособрнадзора Игорь Круглинский на открытии акции "100 баллов для победы" в школе "Надежда Сибири" в Новосибирске.

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В рамках круглого стола в школе "Надежда Сибири" и.о. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о необходимости учитывать результаты ЕГЭ при выдаче золотой медали.

"Такие изменения подготовлены, мы планируем, что в ближайшее время, может быть, уже до начала нового учебного года, они будут рассмотрены и поддержаны, чтобы установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи", - сказал Круглинский.

Он добавил, что уже сегодня в ряде регионов существует практика выдачи своей медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ. "Но понятно, что такая медаль не является основанием для получения льгот в вузе. Все-таки речь тут идёт только о федеральных медалях, выдача которых регламентируется федеральным положением", - отметил чиновник.

Всероссийская акция "100 баллов для победы", посвящённая подготовке выпускников к успешной сдаче ЕГЭ-2018, проводится уже четвертый год подряд. Ежегодно в ней принимают участие не менее 50 регионов России.

Единый государственный экзамен - централизованно проводимый в России экзамен в средних учебных заведениях. С 2009 года ЕГЭ является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой вступительных экзаменов в вузы. При проведении экзамена на всей территории РФ применяются однотипные задания и единые методы оценки качества выполнения работ. Досрочный период ЕГЭ в 2018 году пройдет с 21 марта по 11 апреля, основной - с 28 мая по 2 июля.

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