Ученые изучат пробы снега с экологических полигонов Ямала для выявления тяжелых металлов

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Специалисты Научного центра изучения Арктики исследуют пробы снега с экологических полигонов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) для выявления тяжелых металлов, попадающих в Арктику из промышленных районов. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе научного центра.

"Исследования проводятся на 12 экологических полигонах, расположенных от самых южных границ округа до острова Белый. Сотрудники сектора эколого-биологических исследований научного центра отбирают пробы снега, чтобы установить количественные и качественные характеристики миграции химических элементов из атмосферы в снег и далее в почву и воду. На основе полученных данных ученые проанализируют состояние наземных и водных систем Ямала", - говорится в сообщении.

По словам научного сотрудника сектора эколого-биологических исследований центра Василия Кобелева, в лабораторных условиях снег растапливается при комнатной температуре и пропускается через фильтрационную установку с использованием двух типов фильтров - ядерных и кварцевых.

"Далее с помощью сканирующего электронного микроскопа определяется состав частиц, содержание черного углерода - сажи. Специальными методами выявляется содержание тяжелых металлов", - приводит пресс-служба слова Кобелева.

Он добавил, что способность снежного покрова накапливать поступающие из атмосферы элементы и вещества делает его индикатором экологического состояния природных сред. "С помощью исследований ученые смогут установить содержание таких загрязнителей как ртуть, цинк, сурьма, селен, свинец и других, попадающими в Арктику трансграничными переносами из промышленных районов Северной Европы, Урала и Сибири", - пояснили в пресс-службе.

Научный центр изучения Арктики создали в Салехарде (ЯНАО) в 2010 году. В его составе работают секторы археологии, этнологии, социально-гуманитарных исследований, регионоведения, геолого-географических, медицинских и эколого-биологических исследований.

Ранее заведующая сектором эколого-биологических исследований центра Елена Агбалян пояснила ТАСС, что пока на территории ЯНАО расположена только одна станция наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, она находится в Салехарде. Поскольку посредством трансграничного глобального переноса загрязняющие вещества поступают со всего Северного полушария именно в Арктическую зону РФ, проблема экологических исследований является особо актуальной.