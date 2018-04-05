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В Адыгее начали работы по укреплению аварийного участка дамбы на реке Фарс

Общество
5 апреля, 9:32 UTC+3 МАЙКОП /Корр. ТАСС, Оксана Гамзаева

На аварийные работы из резервного фонда правительства республики направили 21,6 млн рублей

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МАЙКОП, 5 апреля. /Корр. ТАСС Оксана Гамзаева/. Работы на аварийных участках дамбы на реке Фарс начали в Хатажукайском сельском поселении Шовгеновского района Адыгеи, сообщил в четверг ТАСС заместитель руководителя комитета ГО и ЧС республики Рашид Манапов.

"В Хатажукайском сельском поселении стартовали работы по укреплению трех ослабленных участков тела дамбы на реке Фарс. Завозится строительный камень, вся необходимая техника. На эти плановые аварийные работы направлено 21,6 млн рублей из резервного фонда правительства республики", - сказал он.

Заместитель главы Шовгеновского района Мурат Непшекуев уточнил ТАСС, что 26 марта власти района вводили в муниципалитете режим ЧС из-за резкого подъема воды в реке Фарс до критической отметки. Но вода быстро спала, обошлось без серьезных последствий. На ближайшую перспективу подъема воды в Фарсе по прогнозам синоптиков не ожидается. В минувшем году из-за паводка в районе было подтоплено около 100 домовладений, более 30 семей получили жилищные сертификаты.

Как прокомментировал ТАСС руководитель управления по охране окружающей среды и природным ресурсам Адыгеи Сергей Колесников, власти Адыгеи в этом году направят на ремонт дамб и берегоукрепление для работ по предотвращению паводковой ситуации более 60 млн рублей из резервного фонда правительства республики. Эти средства очень важны для проведения работ на территории Гиагинского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов, где есть вероятность подтопления прибрежных территорий населенных пунктов.

Поскольку основная часть рек республики берет начало в предгорье и горах, паводки возможны в любое время года. Опасному воздействию паводковых вод на территории Адыгеи подвергаются 83 населенных пункта, в которых проживает более 70 тыс. человек и расположено свыше 21 тыс. га сельхозугодий. Ежегодный ущерб от паводков достигает свыше 150 млн рублей. Из чрезвычайных ситуаций регионального и федерального уровней особо катастрофическим был паводок в июне 2002 года, материальный ущерб этого стихийного бедствия превысил 1,5 млрд рублей.

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