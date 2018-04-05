Голосовой помощник "Алиса" прочтет "Тотальный диктант" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих "Тотальный диктант" будет прочитана на ее родине - в Новосибирске с помощью голосового помощника компании "Яндекс" - "Алиса". Об этом сообщила в четверг ТАСС руководитель управления маркетинга НГУ Ольга Яковлева.

"Так как в этом году формат мероприятия немного изменился (впервые в этом году акция будет проходить не в Новосибирске, а во Владивостоке - прим. ТАСС), мы хотели, чтобы в НГУ появилась интересная технология, которая позволила бы по-новому прочитать диктант. Мы обсудили эту идею с "Яндексом", они заинтересовались, так и появился этот совместный проект", - сказала Яковлева.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Яндекс", "Алиса" использует технологию синтеза и распознавания речи SpeechKit, благодаря которой ее голос похож на человеческую речь. Кроме того, "Алиса" способна импровизировать и обладает собственным характером.

"Это позволяет ей попробовать себя в качестве диктатора акции "Тотальный диктант", - рассказали ТАСС в пресс-службе компании "Яндекс".

Как уточнила Яковлева, на той площадке в НГУ, где диктант будет читать "Алиса", ей будет помогать филолог, который будет давать команды по ходу прочтения текста и следить, успевает ли аудитория за "Алисой". После проведения диктанта 14 апреля, любой желающий с помощью своего смартфона сможет написать диктант в удобном для него темпе и давать "Алисе" самостоятельные команды.

В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в нем приняли более 200 тысяч человек. В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около 1000 городов по всему миру, столицей акции станет Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает писательница Гузель Яхина.