Суд удовлетворил ходатайство экс-мэра Благовещенска о досрочном освобождении

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Благовещенский городской суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении бывшего главы Благовещенска Александра Мигули. Об этом ТАСС сообщил в четверг пресс-секретарь суда Александр Воронин.

"Ходатайство об условно-досрочном освобождении поступило в городской суд Благовещенска. 30 марта суд его рассмотрел. По основному наказанию [лишение свободы] принято решение ходатайство удовлетворить. По дополнительному [возможность занимать руководящие должности] - отказать ", - сказал Воронин, добавив, что решение в законную силу не вступило, есть 10 дней на апелляцию.

В августе 2016 года Благовещенский городской суд приговорил обвиняемого в коррупции Мигулю к девяти годам лишения свободы. В феврале 2017 года судебная коллегия по уголовным делам Амурского областного суда смягчила приговор бывшему мэру, сократив срок лишения свободы в колонии общего режима на два года - до семи лет.

По данным прокуратуры области, Мигуля превысил полномочия при предоставлении земельного участка компании "Офеня", в результате чего бюджеты Амурской области и города Благовещенска в 2008 году недополучили свыше 25 млн рублей. Кроме того, он обвинялся в нецелевом расходовании бюджетных средств при покупке в собственность автодорожного моста через реку Чигири на сумму свыше 46 млн рублей. Мигуля также обвинялся в использовании служебных полномочий при освобождении компании "МИССК" от арендной платы за пользование земельным участком.

Расследование проводили сотрудники следственного управления СК РФ по Амурской области. В июне 2011 года обвиняемого объявили в международный розыск, в мае 2015 года его задержали в Липецкой области, этапировали в Амурскую область и поместили в следственный изолятор.