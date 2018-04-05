Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

WSJ: полиция США сможет идентифицировать людей в толпе, используя искусственный интеллект

Общество
5 апреля, 11:33 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Система будет анализировать визуальную информацию, поступающую с уличных камер видеонаблюдения и портативных камер, которые носят полицейские

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Методы, разрабатываемые американскими компаниями в интересах правоохранительных органов помогут практически мгновенно определять в толпе лиц, находящихся в розыске. Как сообщила в среду газета The Wall Street Journal, предполагается использовать системы с искусственным интеллектом для анализа визуальной информации, поступающей в режиме реального времени с уличных камер видеонаблюдения и с портативных камер, которые носят полицейские.

Такую систему идентификации с использованием личных веб-камер создает чикагская компания Motorola Solutions и компания по разработке систем с элементами искусственного интеллекта Neurala. Она может быть готова уже осенью 2018 года и будет способна различать в толпе находящегося в розыске человека или потерявшегося ребенка. Газета отмечает, что на начальном этапе эксплуатации система может давать сбои, в особенности если речь идет об идентификации человека при слабом освещении. Разработчики пытаются решить эту проблему, загружая в базу данных миллионы фотографий и испытывая возможности искусственного интеллекта находить в них сходные черты.

Ссылаясь на данные, собранные исследователями из Школы юриспруденции при Джорджтаунском университете в Вашингтоне, газета указывает, что в 2016 году в базах данных американской полиции хранились фотографии 117 млн американцев, сделанные как при выдаче водительских прав, так и при арестах.

Возможность ошибок при идентификации людей уже сейчас вызывает тревогу у правозащитных организаций. "Совершенно неожиданно мы лишаемся даже сравнительно небольшой степени анонимности в обществе", - заявила в интервью представитель некоммерческой организации Electronic Frontier Foundation Дженнифер Линч.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
5
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости