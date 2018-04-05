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Все 117 школ Воронежа возобновили уроки после досрочных каникул из-за гриппа и ОРВИ

Общество
5 апреля, 10:41 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 5, апреля. /ТАСС

Более 90 тыс. учащихся с 22 марта ушли на досрочные весенние каникулы по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора

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ВОРОНЕЖ, 5 апреля. /ТАСС/. Все 117 общеобразовательных школ Воронежа, в которых обучаются более 90 тыс. детей, возобновили учебный процесс, прерванный 22 марта досрочными каникулами из-за роста числа заболевших гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в четверг в управлении образования администрации Воронежа.

"Сегодня все ученики Воронежа вновь сели за парты и продолжили учебу. С 22 марта по рекомендации Роспотребнадзора по Воронежской области все более 90 тыс. учащихся 117 школ Воронежа ушли на досрочные весенние каникулы, а теперь вернулись к занятиям", - сказали в городской администрации.

Как уточнили в Роспотребнадзоре по региону, за неделю число заболевших ОРВИ и гриппом выросло до 14,8 тыс., что на 33,4% выше эпидпорога. Среди них 8,2 тыс. детей до 14 лет - это 55,8% от общего числа заболевших. В регионе циркулирует преимущественно вирус гриппа А(H1N1)-09. В Воронежской области от гриппа привиты более 975 тыс. человек, что составляет почти 42% жителей региона.

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