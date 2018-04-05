Дома более 30 тыс. жителей Дагестана могут пострадать от половодья

МАХАЧКАЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Дома более 30 тыс. жителей Дагестана могут попасть в зону возможного подтопления в период весенне-летнего половодья, сообщила в четверг пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

"На территории Республики Дагестан в период весенне-летнего половодья в зону возможного подтопления могут попасть 6074 домостроения в 26 населенных пунктах с населением 30700 человек, расположенных на территории четырех муниципальных образований", - говорится в сообщении.

В зоне риска находятся Кизилюртовский, Кизлярский, Бабаюртовский и Хасавюртовский районы, а также 25 участков местных автомобильных дорог, 46 автомобильных мостов и четыре социально значимых объекта.

"С 27 марта… проводится предпаводковое обследование готовности водохозяйственных объектов и гидротехнических сооружений всех форм собственности к пропуску половодья и паводков, после проведения которого будут определены прорывоопасные участки и будут поставлены задачи по выделению денежных средств на проведение безотлагательных превентивных работ на выявленных участках", - уточники в пресс-службе.

Период половодья в Дагестане начинается с начала мая и длится по июль включительно. Причина возникновения ЧС - ливневые дожди, таяние снега в конце мая, когда в горах на высоте более 1500 м установится температура воздуха выше 10 градусов.