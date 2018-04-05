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Во Владивостоке за сутки на "Тотальный диктант" зарегистрировались более 500 человек

Общество
5 апреля, 11:10 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 5, апреля. /ТАСС

Владивосток получил звание столицы акции по итогам конкурса, проходившего в начале 2018 года

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ВЛАДИВОСТОК, 5 апреля. /ТАСС/. Через сутки после начала регистрации на всероссийскую акцию "Тотальный диктант" о желании принять в ней участие заявили уже 558 жителей Владивостока, сообщил ТАСС в четверг координатор акции в Приморском крае Вячеслав Беляков.

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Организаторы всероссийской акции "Тотальный диктант" в среду прибыли во Владивосток на автомобилях в рамках символического автопробега из прошлой столицы акции - Новосибирска в новую - Владивосток. Звание столицы акции город получил по итогам конкурса, проходившего в начале года. В этот же день открыли регистрацию на площадки "Тотального диктанта" по всей стране и за рубежом.

"В этом году нас действуют более 40 площадок для написания диктанта в вузах, библиотеках, в океанариуме и в других местах во Владивостоке. Часть из них являются открытыми, и туда можно прийти сразу 14 апреля с паспортом, а на часть площадок, где количество мест ограничено, необходимо записаться заранее через сайт. В настоящий момент, судя по сайту, во Владивостоке заявки подали 558 жителей города", - сказал Беляков.

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По информации администрации Владивостока, в прошлом году диктант в краевом центре написали 1,8 тыс. жителей, 120 из них - на отлично. Глава города Виталий Веркеенко выразил надежду, что в этом году и участников, и пятерок будет больше, добавив, что примет участие в акции.

"В этом году в "Тотальном диктанте" примут участие представленные в городе консульства иностранных государств. Я тоже собираюсь проверить свои знания родного языка, считаю, что для русского человека это самый главный предмет. Призываю всех жителей города присоединяться", - передает пресс-служба мэрии слова Веркеенко.

"Тотальный диктант" проходит с 2004 года, это ежегодная общественная культурная акция, цель которой - показать, что быть грамотным важно для каждого. В 2017 году "Тотальный диктант" прошел в 866 городах, охватив 71 страну, а участие в ней приняли более 200 тыс. человек. В этом году он пройдет 14 апреля и охватит около тысячи городов по всему миру. Столицей акции станет Владивосток, где на главной площадке свой текст прочитает писательница Гузель Яхина.

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