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Программа благоустройства в 2018 году распространится на 23 муниципалитета Камчатки

Общество
5 апреля, 10:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

На благоустройство дворовых территорий и городских парков направят около 74 млн рублей

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Проект "Комфортная городская среда" в 2018 году распространится на 23 муниципальных образования Камчатки, в которых проживает более 1 тыс. человек. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе краевого правительства.

"В 2018 году в Камчатском крае продолжится реализация федерального приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". В текущем году мероприятия проекта планируется реализовать в 23 муниципальных образованиях", - отмечается в сообщении.

Всего в 2018 году на благоустройство дворовых территорий и городских парков в крае направят около 74 млн рублей. Из них порядка 69 млн рублей выделят из федерального бюджета, и около 4 млн - из регионального и местных бюджетов.

Реализация приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" началась в 2017 году по поручению президента РФ Владимира Путина. На эти цели Камчатке из федерального бюджета выделили около 70 млн рублей, которые распределили между Петропавловском-Камчатским, Елизовом и Вилючинском. В этих городах на основании заявлений жителей благоустроили 42 дворовые, три общественные территории, а также два парка.

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