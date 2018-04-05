В Приамурье впервые организуют лингвистический лагерь по изучению эвенкийского языка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 апреля. /Корр. ТАСС Екатерина Киселева/. Лингвистический лагерь для малочисленных коренных народов Севера - эвенков впервые пройдет летом в Амурской области. Подучить национальный язык смогут подростки села Ивановское, рассказала ТАСС в четверг заведующая кафедрой иностранных языков Амурского Государственного университета (АмГУ) Ольга Морозова.

"Языковой лагерь пройдет на базе села Ивановоское Селемджинского района с 16 по 21 июля. В нем примут участие школьники 12-14 лет, возможно, приедут ребята из других эвенкийских сел области. На протяжении смены ребята будут жить на природе в палатках, примерно в 20 километрах от села", - сказала собеседница агентства.

Основным преподавателем национального языка будет заместитель директора экспериментальной школы "Арктика", заслуженный учитель России Клавдия Макарова из Якутии. Во время обучения ребята будут пользоваться разговорником базового уровня, который разработали специалисты кафедры иностранных языков АмГУ.

"Разговорник состоит из простейших базовых грамматических структур, которые должны знать изучающие эвенкийский язык. Полностью готов он будет к лету. Во время смены ребята, которые на сегодня обладают разным уровнем родного языка, смогут углубить их и закрепить базовые структуры, чтобы в дальнейшем использовать их в речи", - добавила Морозова.

В селе Ивановское находится единственный в регионе детский сад, в котором дети занимаются по специально разработанной программе с уклоном на национальные традиции и изучение эвенкийского языка. "Программа разработана мною в 2008 году и включает несколько разделов, включающих изучение окружающего мира на родном эвенкийском языке, декоративно-прикладное творчество, физическое и музыкальное воспитание. Программа рекомендована министерством образования Амурской области и специалистами в области педагогики и лингвистики для внедрения в другие детские сады, в которые ходят эвенкийские дети", - сказала ТАСС заведующая детским садом "Звездочка" в селе Ивановское Елена Тимофеева.

Что касается школы, то эвенкийский язык у учащихся с 1 по 9 классы стоит в расписании один час в неделю.

Ранее ТАСС сообщал, что для сохранения национального языка эвенков в Приамурье проводится олимпиада, которая за несколько лет приобрела статус международной. На олимпиаду в Благовещенск приезжают эвенки из трех районов области - Зейского, Селемджинского и Тындинского, школьники из Якутии, Красноярска, Хабаровского края и орочоны из КНР.