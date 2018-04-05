МВД проверяет волонтеров ЧМ-2018 на причастность к террористической деятельности

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сотрудники МВД России проверяют волонтеров чемпионата мира по футболу на причастность к террористической деятельности. Об этом сообщил замглавы МВД РФ Игорь Зубов на VII Московской конференции по международной безопасности.

"Создан российский футбольный информационный пункт и региональные центры оперативного управления. Между правоохранительными органами, группами болельщиков накапливается информация по группам риска. Проверяются волонтеры, в том числе на причастность к террористической деятельности", - сказал Зубов.

По словам замглавы МВД, уже проведена работа по контролю антитеррористической защищенности объектов чемпионата. На каждом объекте на основе сервисов безопасности соревнований установлены зоны ответственности. Будут установлены запретные зоны, ограничение движения транспортных средств, полетов беспилотников, проведения публичных мероприятий.

"Убежден, что принятыми мерами мы обеспечим должный уровень безопасности, который станет важной вехой в укреплении безопасности и правопорядка", - сказал Зубов, отметив, что все недостатки оперативно устраняются.

Провокации для подрыва отношений с Западом

Он добавил, что МВД отмечает нарастающее количество попыток использования спортивных мероприятий для подрыва отношений между Россией и странами Запада.

"Не могу не заметить нарастающих попыток использования спортивного фактора для подрыва стабильности политико-экономических отношений России и стран Запада. Уже имели место провокации, сопоставимые по своему накалу, подготовленности и обеспеченности с военными операциями", - сказал он. По словам Зубова, подобные провокации могут возникнуть в самых различных регионах мира, и это новое обстоятельство нужно учитывать при анализе угроз и вызовов. "Данный фактор не должен пройти мимо внимания правоохранительных органов и специальных служб организаторов соревнований. Могут быть провокации и нападения различного рода", - добавил замминистра, отметив, что российские правоохранительные органы имеют серьезный опыт комплексного обеспечения безопасности при подготовке и проведении массовых спортивных мероприятий. Как отметил Зубов, спортивные мероприятия всегда являются потенциальным местом диверсий террористов. "Такое уже имело место на Олимпийских играх в Мюнхене. Такие мероприятия нередко сопровождаются столкновениями фанатов и беспорядками", - добавил Зубов. Главные усилия МВД в настоящее время сосредоточены на обеспечении безопасности на чемпионате мира по футболу в РФ, матчи которого пройдут в 11 городах. "Российские правоохранительные органы с огромной ответственностью относятся к подготовке соревнований и намерены обеспечить максимальный уровень безопасности участников, гостей и болельщиков", - подчеркнул замглавы МВД.