Верховный суд РФ отказал уволенному вице-мэру Уфы в восстановлении на работе

УФА, 5 апреля. /ТАСС/. Верховный суд России отказался рассматривать жалобу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, который требовал признать незаконным и отменить распоряжения о своем увольнении, говорится в материалах суда.

"Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - говорится в материалах дела.

Филиппова, который в администрации города курировал имущественный и земельный блок, отправили в отставку 18 апреля 2017 года "в связи с утратой доверия". Тогда он заявил о неправомерности этого решения и обжаловал его в суде. Уфимский районный суд 19 мая 2017 года отказал Филиппову в восстановлении в должности, апелляционная инстанция оставила определение в силе.

В марте прошлого года следователи предъявили Филиппову обвинение в налоговом преступлении. По данным следствия, в 2011 году он, являясь в то время предпринимателем и не работая на государственной службе, через сеть посредников и аффилированных лиц разработал и осуществил схему продажи коммерческой организации. Она позволила ему скрыть от налоговых органов реальный доход от сделки в размере 29 млн рублей. При этом сумма укрытого налога на доход физического лица составила свыше 3,7 млн рублей. Расследование дела продолжается.