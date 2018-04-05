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Издан новый справочник для московских бездомных

Общество
5 апреля, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля /ТАСС

В справочнике содержится информация о том, где можно переночевать, помыться и переодеться, получить еду и доврачебную медицинскую помощь, кто поможет восстановить документы или приобрести билеты

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МОСКВА, 5 апреля /ТАСС/. Благотворительный фонд "Помощник и Покровитель" при поддержке Синодального отдела по благотворительности выпустил "Справочник бездомного-2018", содержащий актуальную информацию для тех, кто оказался на улице, сообщила в четверг пресс-служба Синодального отдела.

"Предыдущее издание справочника разошлось очень быстро - он постоянно нужен социальным работникам, сотрудникам благотворительных организаций и добровольцам, поэтому было принято решение о переиздании. Иногда человек подвергается физическому насилию, ему некуда уйти, он не может самостоятельно уехать домой на родину. Информация из нашего справочника поможет и таким людям", - отметил помощник председателя Синодального отдела по благотворительности, председатель благотворительного фонда "Помощник и Покровитель" и директор приюта "Теплый прием" Илья Кусков.

Благодаря справочнику бездомные смогут узнать, где можно переночевать, помыться и переодеться, получить еду и доврачебную медицинскую помощь, кто поможет восстановить документы или приобрести билеты домой. Он содержит обновленную информацию о государственных, общественных и религиозных организациях Москвы, оказывающих помощь бездомным.

Тираж справочника - 17,5 тыс. экземпляров. Он будет распространяться бесплатно среди бездомных людей, социальных работников, сотрудников благотворительных фондов и объединений, помогающих бездомным людям. Издание также доступно на сайте Синодального отдела по благотворительности.

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