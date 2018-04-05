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Все жильцы частично обрушившегося дома в Пензе выселились из него

Общество
5 апреля, 11:20 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 5, апреля. /ТАСС

Людей временно разместили в санатории

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ПЕНЗА, 5 апреля. /ТАСС/. Все жильцы собрали необходимые вещи и выселились из пятиэтажного дома в Пензе, где произошло частичное обрушение угла торцевой части стены и крыши. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее ТАСС сообщал, что часть пятиэтажного аварийного дома обрушилась в Пензе во вторник вечером. Пострадавших в результате ЧП нет, однако власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона. По данным администрации города, дом является аварийным, некоторых жильцов ранее уже переселили из него.

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"Жильцам подробно объяснили, что из-за высокой угрозы обрушения жилого дома необходимо переехать на место временного пребывания в санаторий имени Володарского. На данный момент все жители выехали из дома, им была оказана помощь в переезде", - уточнили в администрации города.

За счет бюджетных средств для жильцов организовали бесплатное трехразовое горячее питание в санатории, а также предоставили им муниципальный транспорт для поездок в Заводской район и обратно.

По данным ведомства, позже более 40 семей получат новые квартиры в Пензе взамен тех, которыми они владели в частично разрушившемся доме. Право на получение квартир имеют те жильцы, у которых нет другого жилья, и которые являются собственниками квартир.

"Также в целях безопасности введено временное ограничение остановки и стоянки автотранспортных средств и проезда от дома № 8 до дома № 12 по ул. Кулибина", - уточнили в администрации.

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