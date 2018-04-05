Все жильцы частично обрушившегося дома в Пензе выселились из него

ПЕНЗА, 5 апреля. /ТАСС/. Все жильцы собрали необходимые вещи и выселились из пятиэтажного дома в Пензе, где произошло частичное обрушение угла торцевой части стены и крыши. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города.

Ранее ТАСС сообщал, что часть пятиэтажного аварийного дома обрушилась в Пензе во вторник вечером. Пострадавших в результате ЧП нет, однако власти решили ввести режим чрезвычайной ситуации на территории региона. По данным администрации города, дом является аварийным, некоторых жильцов ранее уже переселили из него.

"Жильцам подробно объяснили, что из-за высокой угрозы обрушения жилого дома необходимо переехать на место временного пребывания в санаторий имени Володарского. На данный момент все жители выехали из дома, им была оказана помощь в переезде", - уточнили в администрации города.

За счет бюджетных средств для жильцов организовали бесплатное трехразовое горячее питание в санатории, а также предоставили им муниципальный транспорт для поездок в Заводской район и обратно.

По данным ведомства, позже более 40 семей получат новые квартиры в Пензе взамен тех, которыми они владели в частично разрушившемся доме. Право на получение квартир имеют те жильцы, у которых нет другого жилья, и которые являются собственниками квартир.

"Также в целях безопасности введено временное ограничение остановки и стоянки автотранспортных средств и проезда от дома № 8 до дома № 12 по ул. Кулибина", - уточнили в администрации.