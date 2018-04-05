Мосприрода: появление комаров в столице в начале апреля аномалией не является

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Среднесуточные температуры, установившиеся в Москве, способствуют появлению первых комаров, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мосприроды.

Ранее в СМИ появились сообщения о появлении первых комаров в столице.

"Большинство комаров появляется весной при достижении среднесуточной температуры воздуха плюс 5-7 градусов по Цельсию. Появление отдельных особей в конце марта - начале апреля не является аномалией", - пояснили в Мосприроде.

При этом массовое появление насекомых ожидается только при наступлении стабильно теплой погоды. В управлении также отметили, что существенной задержки с цветением деревьев в этом году не ожидается.

"Первые весенние цветы уже появились: цветут ивовые, орешник, ольха, мать-и-мачеха. Появление первоцветов на особо охраняемых территориях ожидается в 20-х числах апреля", - уточнили в ведомстве.