Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин поздравил "Авторадио" с 25-летием

Общество
5 апреля, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Президент отметил вклад радиостанции в повышение безопасности дорожного движения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Авторадио" с 25-летием, отметив вклад радиостанции в реализацию просветительских инициатив и повышение безопасности дорожного движения. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте Кремля.

"Особо отмечу деятельный вклад коллектива в реализацию востребованных просветительских, благотворительных инициатив, оказание информационной поддержки общественно значимым проектам в сфере сохранения памяти о славных страницах нашей истории, продвижения ценностей здорового образа жизни, повышения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что за 25 лет "Авторадио" стало одним из лидеров отечественного радиоэфира. "Настраиваясь на частоту любимого радио, миллионы людей в нашей стране и за ее пределами знакомятся с актуальными, интересными новостями, слушают отличную музыку, получают заряд бодрости и хорошего настроения", - добавил президент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
5
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости