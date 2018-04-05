Путин поздравил "Авторадио" с 25-летием

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив "Авторадио" с 25-летием, отметив вклад радиостанции в реализацию просветительских инициатив и повышение безопасности дорожного движения. Текст телеграммы размещен в четверг на сайте Кремля.

"Особо отмечу деятельный вклад коллектива в реализацию востребованных просветительских, благотворительных инициатив, оказание информационной поддержки общественно значимым проектам в сфере сохранения памяти о славных страницах нашей истории, продвижения ценностей здорового образа жизни, повышения безопасности дорожного движения", - говорится в сообщении.

Глава государства подчеркнул, что за 25 лет "Авторадио" стало одним из лидеров отечественного радиоэфира. "Настраиваясь на частоту любимого радио, миллионы людей в нашей стране и за ее пределами знакомятся с актуальными, интересными новостями, слушают отличную музыку, получают заряд бодрости и хорошего настроения", - добавил президент.