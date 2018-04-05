Следователи в Удмуртии проверят данные Первого канала о нарушениях при переселении граждан

ТАСС, 5 апреля. Следователи в Удмуртии организовали проверку после сюжета на Первом канале, где сообщалось, что жителей поселка Кез переселили из ветхого жилья в построенные с нарушениями квартиры. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"На место выехала следственная группа, которая произведет осмотр домов. Запланирован комплекс следственных мероприятий в администрации муниципального образования", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки, как уточнили в ведомстве, послужил видеосюжет, показанный 5 апреля в программе "Доброе утро" на Первом канале. Из сюжета следует, что при строительстве квартир, сданных по программе переселения из ветхого жилья, допущены многочисленные нарушения. В частности, в одной из квартир произошло обрушение потолка, влажность не соответствует норме, из-за чего происходит разрушение напольных покрытий и промерзают стены.

Ход проверки взял на контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления, добавили в пресс-службе.