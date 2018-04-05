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Следователи в Удмуртии проверят данные Первого канала о нарушениях при переселении граждан

Общество
5 апреля, 11:36 UTC+3

В следственном управлении СКР по республике сообщили, что также запланированы следственные мероприятия в администрации муниципального образования

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ТАСС, 5 апреля. Следователи в Удмуртии организовали проверку после сюжета на Первом канале, где сообщалось, что жителей поселка Кез переселили из ветхого жилья в построенные с нарушениями квартиры. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

"На место выехала следственная группа, которая произведет осмотр домов. Запланирован комплекс следственных мероприятий в администрации муниципального образования", - говорится в сообщении.

Поводом для проверки, как уточнили в ведомстве, послужил видеосюжет, показанный 5 апреля в программе "Доброе утро" на Первом канале. Из сюжета следует, что при строительстве квартир, сданных по программе переселения из ветхого жилья, допущены многочисленные нарушения. В частности, в одной из квартир произошло обрушение потолка, влажность не соответствует норме, из-за чего происходит разрушение напольных покрытий и промерзают стены.

Ход проверки взял на контроль исполняющий обязанности руководителя следственного управления, добавили в пресс-службе.

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