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Соцработники в Волгоградской области осматривают имущество пострадавших во время паводка

Общество
5 апреля, 12:04 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 5, апреля. /ТАСС

Ранее в областном МЧС сообщили, что сложная паводковая обстановка сложилась в пяти районах региона - Кумылженском, Михайловском, Фроловском, Еланском и Киквидзенском

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ВОЛГОГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Работники социальных служб в Волгоградской области начали принимать документы от пострадавших во время паводка и осматривать поврежденное имущество местных жителей, сообщила в четверг ТАСС председатель комитета социальной защиты населения региона Лилия Заботина.

По данным областного управления МЧС, в четверг количество людей, попавших в зоны подтопления из-за обильного в этом году в регионе весеннего половодья, увеличилось за прошедшие сутки с 2,137 человек до 2, 221 тыс. человек. Эвакуировали 328 человек, которые, в основном, разместились у родственников. В среду по решению губернатора в Волгоградской области Андрея Бочарова ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с тяжелой паводковой обстановкой.

"В тех населенных пунктах, где вода ушла, начались подворовые обходы, обследование испорченного имущества и прием документов от пострадавших на оказание помощи. Максимальная помощь в таких случаях определена в размере 50 тыс. рублей, однако не все смогут ее получить, потому как размер помощи будет устанавливаться индивидуально в зависимости от утраты жизненно необходимого имущества по результатам обследований и оценки ущерба в пострадавших домах", - рассказала Заботина.

Она уточнила, что принимать документы от пострадавших начали в поселках и хуторах Михайловского, Иловлинского, Суровикинского и некоторых других районах, в которых вода ушла из подтопленных ранее домов. "Как только "большая вода" уйдет из тех районов, которые наиболее сильно пострадали в этом году от паводка, такая же работа по оказанию мер соцподдержки оперативно будет и там организована", - добавила собеседник агентства.

Ранее в четверг в областном МЧС ТАСС сообщили, что сложная паводковая обстановка сложилась в пяти районах региона - Кумылженском, Михайловском, Фроловском, Еланском и Киквидзенском. В первых трех районах уровень воды стал постепенно снижаться, в двух последних - вода еще прибывает. Жителям, отказавшимся от эвакуации, продукты питания медикаменты, другие необходимые средства доставляют на лодках и тракторах.

В среду глава МЧС Владимир Пучков и губернатор Волгоградской области Бочаров совершили облет на вертолете подтопленных в регионе территорий. Они оценили паводковую ситуацию, осмотрели ледяные заторы, оценили масштабы затоплений населенных пунктов. Определили точки, где необходимо будет производить подрывные работы для прохождения "большой воды". Подрыв ледяного затора в среду во второй половине дня был совершен на реке Вязовка в Еланском районе, в четверг планируется провести подрывные работы на льду реки Бузулук в Киквидзенском районе.

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