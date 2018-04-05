Иностранные специалисты прилетели на Чукотку на форум о проблемах освоения Арктики

ТАСС, 5 апреля. Научно-практическая конференция "Проблемы и перспективы освоения Арктической зоны северо-востока России" открылась в четверг на базе анадырского филиала Северо-Восточного федерального университета, сообщила ТАСС представитель вуза Светлана Горченко. По ее словам, в работе форума принимают участие не только отечественные, но и иностранные специалисты.

"Сегодня на конференцию прибыло около 100 человек, в том числе иностранные специалисты. Только что был доклад от японского специалиста Юка Оиши о роли рыболовства в жизни народов северо-востока России и французского исследователя Вирджинии Вате об отношении к оленям у чукчей", -- рассказала Горченко.

Конференция проводится в рамках соглашения о сотрудничестве между правительством Чукотского автономного округа и Северо-Восточным федеральным университетом им. А. К. Аммосова. В ходе нее будут затронуты проблемы развития промышленности в регионе, проблемы экологии и социально-экономического развития.

Конференция будет проходить в течение 5 и 6 апреля, а по ее итогам планируется издание сборника материалов на бумажном и электронном носителях, а также сборника статей на электронном носителе с размещением в системе Российского индекса научного цитирования.