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В Эрмитаже прошли противопожарные учения и эвакуация посетителей

Общество
5 апреля, 12:34 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Тренировка длилась несколько минут, после чего посетителей вновь впустили в музей

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в четверг эвакуировал посетителей по учебной тревоге, отрабатывая план действий при пожаре, оповещение о необходимости покинуть помещения Зимнего дворца прозвучало в 11:00 мск.

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Утром на заседании круглого стола "Музей и проблемы культурного туризма", который проходит в Эрмитажном театре, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский предупредил, что в музее будут проходить учения. "Надо поучиться, узнать, как работает система, и проверить пожарные правила, которые существуют", - сказал Пиотровский на заседании.

По его мнению, "опыт Кемерова показал, что действующие правила не всегда работают".

Пресс-служба музея также сообщила об учебной эвакуации. "В соответствии с планами Эрмитажа и рекомендациями Министерства культуры РФ 5 апреля 2018 года в 11:00 в Зимнем дворце объявлена учебная тревога и проводится практическая тренировка по эвакуации посетителей и сотрудников музея в условиях чрезвычайной ситуации. Работают системы оповещения и управления эвакуацией, автоматически разблокированы аварийные выходы. Людей направляют к выходам из Зимнего дворца без вывода на улицу и в Новый Эрмитаж", - говорится в сообщении.

После завершения тренировки, которая длилась несколько минут, посетителей вновь впустили в музей. У входа в Эрмитаж стоит очередь, люди проходят в обычном режиме небольшими группами, передает корреспондент ТАСС. В среду в Эрмитаже день бесплатного посещения.

В сентябре прошлого года в Эрмитаже произошел пожар в подвальных помещениях. Его удалось оперативно ликвидировать, никто из посетителей и сотрудников музея не пострадал, экспонаты и залы не были затронуты. Погибла эрмитажная кошка, которая получила отравление угарным газом, еще четверых животных спасли пожарные и ветеринары, остальные животные были в безопасности.

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