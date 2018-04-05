Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев назвал кончину худрука Театра.doc Угарова большой потерей для российской культуры

Общество
5 апреля, 12:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Премьер отметил, что Угаров был смелым экспериментатором, который перевернул представление о драматическом искусстве

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной художественного руководителя и основателя Театра.doc Михаила Угарова, ушедшего из жизни в ночь на 2 апреля в возрасте 62 лет. Соболезнования опубликованы в четверг на сайте провительства.

"Когда уходит такой незаурядный человек, полный сил и энергии, горе чувствуешь особенно остро. Это большая потеря для родных, близких, российской культуры и всех нас", - говорится в телеграмме.

Талант Угарова был многогранным, отметил премьер. "Он был и замечательным актером, и режиссером, и сценаристом, и драматургом. А главное - смелым экспериментатором, создавшим уникальный документальный театр, фактически перевернувший наше представление о драматическом искусстве", - подчеркнул Медведев.

По словам премьера, Угаров воспитал множество талантливых драматургов и документалистов, передал им большую любовь к театру и кинематографу, помог найти свой путь в профессии.

Помимо Театра.doc, Угаров руководил Партнерской лабораторией драматургии и режиссуры в Ясной Поляне, а также являлся одним из создателей фестиваля "Новая драма" (ныне - "Новая пьеса") и фестиваля молодой драматургии "Любимовка". В Театре.doc Угаров поставил спектакли "Война молдаван за картонную коробку" Александра Родионова (совместно с Русланом Маликовым), "Сентябрь.doc" Елены Греминой, "Синий слесарь" Михаила Дурненкова и другие.

Похороны Угарова состоятся в четверг на Троекуровском кладбище.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генштаб ВС РФ: США развернули в АТР группировку сил в 400 тыс. военных
2
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
3
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
4
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
5
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
6
Захарова: Франция не смогла ответить на вопросы России по делу Скрипалей
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости