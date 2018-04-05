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Суд запретил доступ в два крупных торговых центра в Пятигорске

Общество
5 апреля, 12:43 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 5, апреля. /ТАСС

Прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности в ТРЦ "Вершина Плаза" и "Галерея"

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ПЯТИГОРСК, 5 апреля. /ТАСС/. Суд запретил доступ в два крупных торговых центра в Пятигорске, где прокуратура обнаружила нарушения пожарной безопасности, сообщает в четверг пресс-служба суда.

"Прокуратура Пятигорска обратилась в суд с требованиями о запрете эксплуатации помещений торгово-развлекательных центров "Вершина Плаза" и "Галерея" до устранения выявленных нарушений противопожарного режима. Определениями суда по искам приняты обеспечительные меры в виде временного запрета доступа в здания вышеуказанных ТРЦ, до решения суда", - говорится в сообщении.

Торгово-развлекательный центр "Вершина Plaza" находится на севере Пятигорска, рядом со спальным районом Бештау. В нем несколько десятков магазинов, на третьем этаже работает зона с точками быстрого питания, есть шестизальный кинотеатр и большой детский развлекательный центр "Планета игр". В феврале там произошел небольшой пожар, обошедшийся без пострадавших, из-за короткого замыкания в рекламных конструкциях. Шестиэтажная "Галерея" находится в центре Пятигорска, на проспекте Кирова и также включает в себя несколько десятков магазинов, кинозалы, игровой центр, точки быстрого питания и рестораны.

Проверки безопасности в торговых центрах Ставропольского края, как и по всей России, начались после трагедии в Кемерове, где произошедший 25 марта в торговом центре "Зимняя вишня" пожар унес жизни 64 человек, большинство из которых - дети.

Всего на Ставрополье на учете находятся 935 объектов с массовым пребыванием людей, включая торгово-развлекательные центры, кинотеатры, гипермаркеты и дома культуры. На них проведено 220 проверок, выявлено 1,806 тыс. нарушений требований пожарной безопасности.

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Ставропольский край Пожар в торговом центре в Кемерове
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