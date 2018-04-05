Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор проводит проверки в регионах после информации о "горящем" шоколаде

Общество
5 апреля, 12:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее в соцсетях появились видеоролики, на которых шоколад поджигают, и он начинает гореть, хотя, по мнению авторов видео, должен плавиться

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор организовал проверки по факту сообщений в соцсетях о шоколаде, который якобы загорается от открытого пламени, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях стали набирать популярность видеоролики, на которых шоколад поджигают, и он начинает гореть, хотя, по мнению авторов видео, должен плавиться.

"Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях", - проинформировали в ведомстве. Вместе с тем, как отметили в Роспотребнадзоре, горение для продуктов питания - "естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта", что не говорит о его небезопасности.

Роспотребнадзор также призвал не доверять "случайным источникам информации", а в случае сомнений обращаться в территориальные управления ведомства.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
2
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
3
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
4
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
5
Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений
6
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
7
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости