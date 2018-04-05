Роспотребнадзор проводит проверки в регионах после информации о "горящем" шоколаде

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Роспотребнадзор организовал проверки по факту сообщений в соцсетях о шоколаде, который якобы загорается от открытого пламени, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях стали набирать популярность видеоролики, на которых шоколад поджигают, и он начинает гореть, хотя, по мнению авторов видео, должен плавиться.

"Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях", - проинформировали в ведомстве. Вместе с тем, как отметили в Роспотребнадзоре, горение для продуктов питания - "естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта", что не говорит о его небезопасности.

Роспотребнадзор также призвал не доверять "случайным источникам информации", а в случае сомнений обращаться в территориальные управления ведомства.