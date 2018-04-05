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Власти перепроверят экспертизы по 160 узаконенным многоквартирным самостроям в Сочи

Общество
5 апреля, 13:40 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 5, апреля. /ТАСС

По словам первого замгубернатора Краснодарского края Андрея Алексеенко, заключения экспертов вызывают недоверие по различным причинам

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СОЧИ, 5 апреля. /ТАСС/. Данные экспертиз по всем многоквартирным домам в Сочи, которые являются самостроями, но были узаконены через суд, требуют проверки из-за того, что заключение на горевший недавно дом оказалось фальшивым, заявил в четверг первый заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Алексеенко на совещании, посвященном проблеме самостроев в Сочи.

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Спасатели потушили пожар в пятиэтажке в Сочи

В понедельник вечером произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Пятигорской в Сочи, огонь охватил 500 кв. м, затем площадь возгорания возросла до 600 кв. м. Как пояснял Алексеенко ранее, дом построили на участке для индивидуального жилищного строительства и узаконили через суд. Верхние этажи, где и произошел пожар, были деревянными, из-за узкого проезда к дому было сложно подогнать пожарную технику, а гидрант находился очень далеко. Он отмечал, что самострои - одна из наиболее острых проблем для Сочи.

"Пожар на Пятигорской показал, что этот объект не соответствовал требованиям пожарной безопасности, никаких разрешений на строительство не получали, эксперт созналась, что заключение подложное. У нас таких домов по Сочи более 160 (по данным мэрии, 162 - прим. ТАСС). <…> Давайте посмотрим заключения экспертов по 160 домам. Все эти заключения писались на коленке и в лучшем случае эксперты видели объект на фото", - сказал Алексеенко.

Он подчеркнул, что заключения экспертов могут вызывать недоверие по самым разным причинам. Например, одному из экспертов в Адлере, который выдал заключение на сгоревший недавно дом, более 80 лет. А заключение на этот дом было сделано, когда фактически завершили только четыре этажа (на момент пожара дом был пятиэтажным с мансардой, причем верхнюю часть дома сделали деревянной).

"Это [нарушения при проведении экспертизы по дому на Пятигорской] может стать основанием для возбуждения уголовного дела. <…> Администрация Сочи должна уведомить обо всех нарушениях застройщиков правоохранительные органы. Мы понимаем, что экспертиза подложная, суд ввели в заблуждение", - добавил первый вице-губернатор.

Ранее глава города Анатолий Пахомов поручил проверить в Сочи многоквартирные дома-самострои, узаконенные через суд, и подготовить документы для обращения в прокуратуру и следственные органы, чтобы они тоже дали свою оценку. Прокуратура начала проверку после пожара на Пятигорской.

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