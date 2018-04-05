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Этнолагерь откроют в Норильске для знакомства детей с культурой и промыслам северян

Общество
5 апреля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Как ожидается, лагерь откроют в августе

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© Денис Кожевников/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Этнический лагерь под названием "Преемственность поколений" откроют летом 2018 года в Норильске для знакомства детей с культурой, традициями и промыслами коренных малочисленных народов севера (КМНС), сообщила в четверг ТАСС руководитель норильской ассоциации КМНС Любовь Столыпина.

"Детский этнический лагерь планируется открыть в августе. Будут установлены чумы с традиционными элементами убранства, детей будут знакомить с культурой, национальными видами спорта, промыслами. Пройдут мастер-классы ... по приготовлению традиционных блюд , ... технологии плетения сетей для рыбалки и петель на куропатку", - сказала Столыпина.

В мэрии Норильска уточнили, что этнолагерь "Преемственность поколений" признан победителем на городском конкурсе социальных проектов среди национально- культурных объединений. Лагерь будет организован в районе Талнах. Участниками этнического лагеря станут дети в возрасте от 10 до 15 лет.

Норильск - расположен на полуострове Таймыр на севере Красноярского края. На территории региона проживают представители восемь коренных малочисленных народов Севера: долганы, кето, нганасаны,ненцы, селькупы, чулымцы, эвенки, энцы. Их общая численность более 30 тыс. человек.

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