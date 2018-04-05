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Лже-пожарные после трагедии в Кемерове стали продавать мурманским пенсионерам огнетушители

Общество
5 апреля, 13:08 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 5, апреля. /ТАСС

Пока известно о двух мошенниках в форме МЧС с поддельными удостоверениями, сообщили в пресс-службе регионального МЧС

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МУРМАНСК, 5 апреля. /ТАСС/. Мошенники в форме МЧС после пожара в Кемерове начали продавать пенсионерам в Мурманске огнетушители и другое оборудование. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального МЧС.

"Пока известно о двух мошенниках в форме МЧС с поддельными удостоверениями, которые продают пожарное оборудование. Так, одной из пенсионерок они продали его на 8 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Мошенники предлагают пожарные извещатели, первичные средства пожаротушения, а также средства самоспасения. В связи с этим МЧС в соцсетях обратилось к местным жителям с предупреждением, что сотрудники МЧС не занимаются поквартирным обходом с продажей оборудования.

В МВД пока не сообщали о заявлениях в связи с подобным мошенничеством.

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Мурманская область Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
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