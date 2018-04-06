Благовещение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника

Датой Благовещения считается 25 марта по григорианскому календарю и 7 апреля — по юлианскому. От 25 декабря (7 января), которое с IV века считается днем Рождества Христова, эту дату отделяют ровно девять месяцев.

В православии Благовещение входит в перечень двенадцати важнейших праздников после Пасхи. Его отмечают каждый год в один и тот же день. В православной церкви, которая ведет летоисчисление по юлианскому календарю, — это 7 апреля. В этом году Благовещение выпадает на Великий пост и совпадает со Страстной субботой. Это значит, что в праздник нельзя будет есть рыбу. По монастырскому уставу во время Великого поста рыба разрешена только два раза — в Благовещение и в Вербное воскресенье. Но значение Страстной пятницы, как и каждого дня Страстной седмицы, отменяет эти послабления.